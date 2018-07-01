В Пуэрто-Рико вертолет рухнул на пляж: есть погибший

1 июля 2018 10:30

1 июля на пляж в северо-восточной части ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико упал вертолет. В результате ЧП один человек погиб, трое получили ранения. Такие данные сообщает информационное агентство Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Как уточняется, крушение произошло рядом с городом Рио-Гранде, к западу от Сан-Хуана, являющегося административным центром Пуэрто-Рико. Рухнул частный вертолет JetRanger, передает ТАСС. Люди, находившиеся в этот момент на земле, не пострадали.

Пока ничего неизвестно о причинах случившегося. Федеральное авиационное управление США проводит расследование.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az