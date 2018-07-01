В Индии автобус упал в ущелье, более 40 погибших

Не менее 45 человек погибли после падения автобуса в ущелье в штате Уттаракханд в Индии, сообщает телеканал India TV.

Как передает телеканал, инцидент произошел в воскресенье утром. После падения в ущелье глубиной более 200 метров автобус разорвало на две части, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

На место прибыли спасатели, кроме того, власти штата направили на место происшествия команду по реагированию на стихийные бедствия. Пострадавших доставляют в ближайшую больницу. Восемь человек были госпитализированы.

Причина аварии пока не известна.