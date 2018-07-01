Нападение мужчины с ножом в США: пострадали около десяти человек
1 июля 2018 11:44 1 032
Около 10 человек получили ранения в результате нападения с ножом в штате Айдахо в США, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.
По информации агентства, инцидент произошел в субботу вечером. Тридцатилетний мужчина совершил нападение в доме, где живут беженцы. Девять человек получили ножевые ранения и были госпитализированы, передает Day.Az.
"На данный момент мы никого не потеряли, но ранения очень серьезные", - уточнил представитель полиции.
Нападавший задержан, мотив нападения не установлен.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!