Нападение мужчины с ножом в США: пострадали около десяти человек

1 июля 2018 11:44

Около 10 человек получили ранения в результате нападения с ножом в штате Айдахо в США, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

По информации агентства, инцидент произошел в субботу вечером. Тридцатилетний мужчина совершил нападение в доме, где живут беженцы. Девять человек получили ножевые ранения и были госпитализированы, передает Day.Az.

"На данный момент мы никого не потеряли, но ранения очень серьезные", - уточнил представитель полиции.

Нападавший задержан, мотив нападения не установлен.

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