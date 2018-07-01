В Татарстане рыбак выжил после падения с 50-метрового обрыва

Житель Ульяновской области, приехавший на рыбалку в Татарстан, упал с 50-метрового обрывистого берега и остался жив, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент, по данным спасателей, произошел в минувший вторник, 26 июня.

"В 23.13 мск по единому номеру вызова экстренных служб 112 поступила информация о том, что в Камско-Устьинском районе между селами Сюкеево и Кирельское, напротив мемориала погибшим в крушении теплохода "Булгария", упал с 50-метровой высоты обрывистого берега реки Волга мужчина 1958 года рождения, житель Ульяновской области", - говорится в сообщении.

В ходе спасательных работ в 00.45 мск 27 июня пострадавший был найден на берегу, его уложили в иммобилизирующие носилки и на лодке ГИМС по воде доставили на берег около села Сюкеево, где передали работникам Камско-Устьинской центральной районной больницы. Мужчина был доставлен в ЦРБ, предварительный диагноз: перелом ребер, сильные ушибы.

Как выяснилось, мужчина приехал на рыбалку, однако незнание местности привело к тому, что он решил спуститься вниз и упал с 50-метровой высоты, отмечает ведомство.