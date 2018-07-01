Марокканский футболист после вылета с ЧМ-2018 попал в смертельное ДТП

Полузащитник сборной Марокко и немецкого "Шальке" Амин Харит стал участником ДТП, в котором погиб человек, об этом сообщил спортивный директор гельзенкирхенского клуба Кристиан Хайдель. В данный момент 21-летний футболист получает психологическую помощь, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Мы все соболезнуем близким погибшего, от имени всего "Шальке". Мы постоянно на связи с Амином", - цитирует Хайделя пресс-служба клуба.

Полузащитник был за рулем во время ДТП. Однако, по словам Хайделя, игрок никак не мог повлиять на сложившуюся ситуацию. Стало известно, что полиция начала расследование этого инцидента.

Амин Харит был включен в состав сборной Марокко на чемпионат мира 2018 года. Он отыграл 82 минуты в стартовом матче своей команды против Ирана (0:1), а в остальных матчах на поле не появлялся. Напомним, Марокко покинул турнир после группового этапа, заработав лишь одно очко.