Умер лауреат Нобелевской премии по медицине

В Швеции в возрасте 95 лет скончался фармаколог и лауреат Нобелевской премии по медицине Арвид Карлссон. Об этом сообщается на сайте Гетеборгского университета, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Арвид Карлссон является автором нескольких крупных открытий, которые значительно улучшили качество жизни миллионов пациентов с неврологическими и психическими заболеваниями", - отметила доцент академии медицины имени Никласа Сальгрена при университете.

В 2000 году Карлссон вместе с американцами Паулем Грингардом и Эриком Канделом был удостоен Нобелевской премии по медицине за открытие функций нейромедиатора дофамина в головном мозге. Результаты работы ученых помогли создать новые препараты для лечения различных заболеваний, в том числе, депрессии, шизофрении и болезни Паркинсона.