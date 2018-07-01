В Германии автобус с детьми протаранил авто "скорой"

Автобус с детьми столкнулся с машиной скорой помощи в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере ФРГ, сообщил таблоид Bild.

В результате ДТП пострадали 46 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в субботу вечером. Как заявила полиция, автобус выехал на встречную полосу, чтобы избежать столкновения с легковым автомобилем, и врезался в машину скорой помощи.

Как пишет издание, в автобусе было 42 ребенка от 10 до 15 лет, с ними ехали пять сопровождающих

В результате лобового столкновения пострадали 46 человек, в том числе дети. Предположительно, один из сопровождающих, а также один ребенок получили тяжелые ранения. Их доставили в больницу на вертолете.

Еще 20 человек были госпитализированы с легкими ранениями.