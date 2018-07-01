В центре развлекательного квартала Торонто открыли стрельбу, есть погибший

В центре крупнейшего канадского города Торонто, где ранее фургон наехал на пешеходов и скрылся, в развлекательном квартале произошла стрельба, вследствие которой погиб один человек, еще двое попали в больницу. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на канадскую полицию, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Один из выживших пострадавших находится в критическом состоянии. Обстоятельства инцидента пока неизвестны. Несколько кварталов в центре города, вокруг места, где прозвучали выстрелы, перекрыты для движения. По словам правоохранителей, они разыскивают двух подозреваемых, которые скрылись с места происшествия в авто.

Район, в котором произошла стрельба, известен большим количеством баров и других развлекательных заведений.