В Москве захвачены заложники - ПОДРОБНОСТИ

Полиция оцепила супермаркет на Большой Академической улице в Москве, где мужчина удерживает заложников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Также на месте происшествия находятся сотрудники Следственного комитета, ожидается прибытие сотрудников Росгвардии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На месте уже работают сотрудники полиции. Магазин оцеплен", - сказал источник агентства.

Он добавил, что в службу скорой помощи поступила информация об одном пострадавшем.

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В управлении МВД России по Москве прокомментировали информацию о захвате заложников в супермаркете на Большой Академической улице в Москве. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным полиции, мужчина удерживает в здании одного из сотрудников магазина.

"Полицией совместно с сотрудниками Росгвардии организовано оцепление места происшествия. Принимаются меры по задержанию указанного гражданина", - говорится в сообщении.