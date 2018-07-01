У базы Хмеймим уничтожили неизвестные беспилотники

У авиабазы Хмеймим в Сирии сбили дроны неизвестной принадлежности. Об этом сообщил представитель российской авиабазы, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Пострадавших или материального ущерба после попытки атаки дронов нет.

Добавляется, что авиабаза функционирует в плановом режиме.

Это не первый случай попытки атаки дронов на авиабазу в Хмеймиме. Российские комплексы противовоздушной обороны перехватывали несколько малоразмерных летательных аппаратов 24 апреля и 22 мая.