Иран огласил новые меры борьбы с санкциями США

Власти Ирана позволят частному сектору экспортировать нефть для противодействия санкциям США, заявил первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, стремление США свести к нулю покупку иранской нефти зарубежными странами невозможно. Такую точку зрения, как сообщало агентство Tasnim, также высказывал чиновник министерства нефти Ирана.

"Мы обсуждали вопрос с дружественными странами и открыли пути по продаже нефти. Сырая нефть будет представлена на внутренней бирже, и частный сектор сможет экспортировать нефть", - приводит его слова агентство Mehr.

Он отметил, что у властей есть программа, которая расстроит планы США, дав возможность Ирану продавать нефть на необходимом уровне.

На прошлой неделе высокопоставленный представитель госдепартамента США заявил журналистам, что Вашингтон постарается убедить своих союзников полностью прекратить закупку нефти из Ирана к началу ноября. По его словам, такие обсуждения ведутся и с другими странами, включая Китай. Ранее Соединенные Штаты вышли из ядерного соглашения с Ираном и объявили о возобновлении санкций.