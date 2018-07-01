Дайверу во Флориде удалось заглянуть в пасть тигровой акуле и не пострадать - ВИДЕО
1 июля 2018 16:05 127
Дайвер Бартоломео Бове, погружаясь в районе штата Флорида в США, смог снять на видео тигровых акул с очень близкого расстояния, сообщает CGTN.
На видеоролике видно, как акула приближается к нему практически вплотную, а дайвер кормит ее рыбой, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Морскую хищницу он назвал "нескромной". Ведь, не довольствуясь предложенным угощением, она напала на ящик с приманкой.
Тигровые акулы - одни из самых крупных хищных акул, которые могут вырастать до пяти метров.
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