Дайверу во Флориде удалось заглянуть в пасть тигровой акуле и не пострадать - ВИДЕО

1 июля 2018 16:05

Дайвер Бартоломео Бове, погружаясь в районе штата Флорида в США, смог снять на видео тигровых акул с очень близкого расстояния, сообщает CGTN.

На видеоролике видно, как акула приближается к нему практически вплотную, а дайвер кормит ее рыбой, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Морскую хищницу он назвал "нескромной". Ведь, не довольствуясь предложенным угощением, она напала на ящик с приманкой.

Тигровые акулы - одни из самых крупных хищных акул, которые могут вырастать до пяти метров.

Нажмите на видео для просмотра:
Дайверу во Флориде удалось заглянуть в пасть тигровой акуле

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