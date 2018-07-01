Бреющий полет Ан-225 "Мрия" попал на камеры - ВИДЕО
1 июля 2018 17:18 187
В Боливии самолет Ан-225 "Мрия" на бреющем полете зашел на посадку.
В ролике, опубликованном очевидцами в YouTube, видно, как самолет пролетает рядом с проводами линии электропередачи, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ан-225 "Мрия" - самый тяжелый грузовой самолет в мире. Взлетная масса воздушного судна составляет более 640 тонн. Существует в единственном экземпляре, который эксплуатируется украинской компанией Antonov Airlines.
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