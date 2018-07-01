В афганском Джелалабаде прогремел взрыв на фоне визита президента

Взрыв неподалеку от офиса губернатора в Джелалабаде на востоке Афганистана произошел в воскресенье на фоне визита президента страны Ашрафа Гани, сообщает телеканал телеканал 1TV, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее телеканал Tolo News со ссылкой на медицинские источники сообщил, что по меньшей мере четыре человека погибли и десять получили ранения в результате взрыва в Джелалабаде.

Телеканал 1TV добавляет, что взрыв прогремел на площади Мухабират в полицейском округе 1. В результате взрыва загорелись несколько магазинов.

Ни одна из группировок официально не взяла на себя ответственность за взрыв.

Телеканал Tolo News сообщил в субботу, что Гани заявил об окончании перемирия с движением "Талибан", операции вооруженных сил возобновятся.

Президент Афганистана ранее объявил о временном одностороннем перемирии с талибами по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамазан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня. Движение "Талибан" вслед за правительством также заявило о прекращении огня на три дня. Власти страны объявили о продлении перемирия на десять дней. "Талибан", в свою очередь, заявил, что не намерен поддерживать данную инициативу.