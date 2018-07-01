В Германии проверяют автозаводы в связи с "дизельным скандалом"

Министерство транспорта Германии продолжит проверки предприятий немецкой автоиндустрии в связи с "дизельным скандалом", заявил глава ведомства Андреас Шойер в интервью газете Handelsblatt, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Германии проводятся расследования в связи с "дизельным скандалом". Было выявлено, что дизельные автомобили нескольких немецких концернов оснащены программным обеспечением (ПО), занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ.

На так называемом "дизельном саммите" в августе прошлого года автопроизводители согласились обновить ПО более 5 миллионов дизельных автомобилей, чтобы сократить выбросы вредных веществ в атмосферу.

"Мы продолжим производить проверки. Речь идет о непрерывном наблюдении за производством на рынке", - заявил Шойер. Он добавил, что также не исключает, что ведомство вновь потребует от автопроизводителей отозвать свои автомобили.

Шойер также выразил недовольство и сожаление в связи с тем, как много времени требуется для устранения этих ошибок в ПО. "Мы не можем больше терять ни минуты. Прошли те времена, когда немецкие автопроизводители могли смотреть на конкуренцию свысока. Другие не дремлют", - подчеркнул Шойер.

Автоконцерн Volkswagen, подразделением которого является Audi, ранее обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.

Кроме того, ранее глава минтранспорта ФРГ Андреас Шойер заявил, что немецкий автомобильный концерн Daimler должен отозвать 774 тысячи дизельных автомобилей Mercedes в Европе.