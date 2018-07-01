Трамп пообещал второй этап налоговой реформы

Президент США Дональд Трамп заявил, что второй этап налоговой реформы будет проведен до октября, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Будет вторая фаза. Мы будем это делать в октябре, возможно, несколько раньше", - ответил Трамп в эфире Fox News на вопрос о возможном новом снижении налогов.

Он упомянул о том, что рассматривает дальнейшее снижение налога на прибыль корпораций. По мнению Трампа, средства, которые будут сэкономлены таким образом, будут равносильны "помощи среднему классу".

В 2017 году Трамп добился от конгресса резкого снижения налога на прибыль корпораций с максимального показателя в 35% до 21%. Также были понижены налоги для ряда категорий населения.