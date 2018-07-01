Допрос мужчины, захватившего заложницу в Москве - ВИДЕО

Следственный комитет России опубликовал видеозапись допроса мужчины, который захватил в заложники работника магазина "Дикси" в Москве, видео размещено в аккаунте ведомства в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как ранее сообщалось, в воскресенье утром полиция оцепила магазин "Дикси" в Москве, где неизвестный незаконно удерживал работника магазина. Позже в ГУМВД сообщили, что мужчина задержан, а девушка жива. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "захват заложника".

На опубликованной СК видеозаписи мужчина сообщает, что его зовут Александр Анатольевич Хуторянин. По его словам, он оказался в магазине, потому что "бежал от преследователей". При этом мужчина не смог уточнить, от кого именно.

Как следует из опубликованной СК в Twitter видеозаписи, мужчина "снимался с алкоголя адреналином", так как ему нужно было "устраиваться на работу".

"Ребята подумали, что я наркоман", - говорит мужчина на видеозаписи допроса, отметив, что это произошло "в лесу". При этом на уточняющий вопрос он ответил, что наркоманом не является, но употребляет алкоголь.

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