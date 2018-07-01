Турецкие военные начали передачу охраны правопорядка полиции в Африне

Турецкие военные начали передавать функции охраны правопорядка в сирийском Африне местным полицейским, заявил координатор турецкой гуманитарной миссии в Африне в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В настоящее время уже две тысячи местных полицейских работают в городе Африн, ещё две тысячи сейчас проходят обучение. То есть, процесс передачи этих функций с нашей стороны сирийской полиции уже начат. Через неделю турецкие военные начнут передавать руководство охраной правопорядка местной полиции", - сказал координатор турецкой гуманитарной миссии в Африне журналистам.

Он добавил, что уже сейчас турецкие военные не занимаются патрулированием и охранной порядка в Африне, на улицах города работают только местные полицейские, состоящие из местных жителей и турецкой полиции.

"От местных граждан поступают заявки на прием на работу в полицию. От женщин тоже есть много заявлений. Как только будет полностью укомплектована и обучена полиция из местных кадров, турецкие военные покинут Африн", - добавил турецкий представитель.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией там действуют боевики "Сирийской свободной армии" (ССА). Президент Турции Тайип Эрдоган 18 марта заявил о переходе города Африн под контроль турецкой армии и ССА.