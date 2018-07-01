В США заявили об успешных испытаниях ядерной бомбы B61-12

ВВС США провели первые квалификационные тесты управляемой ядерной бомбы B61-12, сообщает портал Military.com, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Во время испытаний использовались стратегические бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit.

"Эти квалификационные летные испытания демонстрируют, что конструкция B61-12 соответствует системным требованиям, и иллюстрируют дальнейший прогресс программы продления срока службы B61-12 в соответствии с требованиями национальной безопасности", - заявил сотрудник Национальной администрации управления ядерной безопасности Министерства энергетики США Майкл Люттон.

Испытания по тестовой сборке устройства прошли 9 июня на военном полигоне в штате Невада под руководством 419-й испытательной эскадрильи авиабазы Эдвардс.

США планируют разместить B61-12 на военных базах в Европе - Германии, Италии, Турции, Бельгии и Нидерландах. По оценкам Бюджетного управления конгресса, за 30 лет (2017-2046) на модернизацию тактических ядерных сил планируется потратить 25 миллиардов долларов.

Авиабомбы должны быть совместимы с платформами многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Ожидается, что первая партия B61-12 поступит на вооружение к 2020 году.