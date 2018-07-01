Трамп обвинил Евросоюз в том, что он "устраивает США ужасные вещи"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз ведет себя в торговле не лучше Китая.

В эфире Fox News Трампа спросили, не следует ли привлечь европейских союзников к торговым мерам против Китая, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Ну извините. Европейский Союз, возможно, такой же плохой, как Китай, только меньше. Они нам устраивают ужасные вещи. Посмотрите на ситуацию с машинами. Они посылают нам "мерседесы", а мы не можем им посылать машины. Посмотрите, что они делают с нашими фермерами - они не хотят нашу сельскохозяйственную продукцию", - сказал Трамп.

Он напомнил, что торговый профицит ЕС с США превышает 150 миллиардов долларов в год. При этом Трамп заявил, что он "любит Европейский Союз".

"Мои родители родились в Европейском Союзе, до того, как он был... Я люблю все эти страны - Германию, Шотландию", - сказал Трамп. В Шотландии, которая является не страной, а частью Великобритании, родилась мать Трампа Мэри Энн. Отец Трампа Фред Трамп родился в Нью-ЙоркеПошлины и ответные меры.

Пошлины и ответные меры

В конце марта Трамп подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет вводить ограничения в отношении продукции, производимой в Поднебесной.

Позже США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут ввести импортные пошлины. Так Вашингтон намерен преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Пекином.

По подсчетам американской администрации, Китай будет терять на новых сборах около 50 миллиардов долларов ежегодно.

В ответ на это Китай ввел пошлины на 128 американских товаров, а затем решил распространить их еще на 106 товаров. Сроки введения торговых мер зависят от того, когда власти Соединенных Штатов объявят о введении своих ограничений на товары из Поднебесной.

В мае стороны условились предпринять эффективные меры по сокращению дефицита баланса США в торговле с Китаем, значительно увеличить экспорт американских товаров и услуг в Китай, не вести торговую войну и прекратить введение взаимных торговых пошлин.

Однако потом Трамп ввел ввозную пошлину в 25% на импорт из Китая объемом 50 миллиардов долларов в год. Китайские товары начнут облагать пошлинами с 6 июля. При этом Трамп предупредил, что если Пекин ответит на эти меры, то Вашингтон введет дополнительные ввозные пошлины.

Несмотря на это, китайские власти незамедлительно объявили, что вводят 25%-ную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Таможенная пошлина по 545 наименованиям товаров на сумму около 34 миллиардов долларов также начнет действовать с 6 июля.