Впервые в истории ЧМ произведена четвертая замена

В матче 1/8 финала чемпионата мира - 2018 между командами Испании и России впервые в истории ЧМ была произведена четвертая замена, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов на 97-й минут встречи выпустил на поле полузащитника Александра Ерохина, который заменил хавбека Далера Кузяева. Предыдущие три замены наставник россиян израсходовал по ходу основного времени матча.

Международной федерацией футбола (ФИФА) накануне мундиаля было принято решение ввести четвертую замену в дополнительное время.