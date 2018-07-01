Нападение на французских военных в Мали: пострадали более 30 человек

Более 30 человек получили ранения при нападении неизвестных на французских военных на севере Мали, сообщает министерство безопасности и гражданской обороны Мали в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщалось ранее, неизвестные атаковали в воскресенье французско-малийский патруль в городе Гао на севере Мали. Начиненная взрывчаткой машина была оставлена у дороги. Взрывное устройство было приведено в действие в тот момент, когда подъехал бронированный автомобиль с французскими солдатами. За взрывом последовала стрельба.

"По данным медицинских источников, предварительные итоги... нападения на патруль "Бархан" в Гао на 11.00 по времени ET (18.00 мск) составили четырех погибших мирных жителей и 31 человека с тяжелыми ранениями, из которых восемь являются (военными патруля - ред.) "Бархан", - говорится в заявлении ведомства.

Ранее военный источник РИА Новости сообщил о шестерых погибших солдатах и двух раненых мирных жителях.

Франция проводит в Сахаро-Сахельском регионе операцию "Бархан", целью которой является стабилизация африканского региона Сахель и борьба с терроризмом. С 2013 года Франция направила для участия в операции в Мали около 4 тысяч военнослужащих.