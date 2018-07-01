США будут вводить санкции против компаний за сотрудничество с Ираном

США будут вводить так называемые вторичные санкции против компаний, ведущих бизнес с Ираном после того, как Вашингтон покинул соглашение по иранской ядерной программе, заявил президент США Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В эфире Fox News Трампа спросили, будет ли он вводить вторичные санкции против компаний, включая европейские, которые сотрудничают с Ираном.

"Да, разумеется, мы это и делаем. Конечно", - ответил Трамп.

США уже вынудили ряд крупных компаний, включая производителей самолетов Airbus и Boeing, отменить контракты с Ираном.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.