Акинфеев после матча с Испанией отправился на допинг-контроль

1 июля 2018 22:19

Вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев после победного матча 1/8 финала домашнего чемпионата мира с командой Испании отправился на процедуру допинг-контроля, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сборная России в воскресенье на московском стадионе "Лужники" победила команду Испании в серии послематчевых пенальти и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Акинфеев отразил два 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи.

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