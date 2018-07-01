Акинфеев после матча с Испанией отправился на допинг-контроль

Вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев после победного матча 1/8 финала домашнего чемпионата мира с командой Испании отправился на процедуру допинг-контроля, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сборная России в воскресенье на московском стадионе "Лужники" победила команду Испании в серии послематчевых пенальти и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Акинфеев отразил два 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи.