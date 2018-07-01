Теракт в Афганистане: число погибших увеличилось до 19

Число погибших в результате взрыва в городе Джелалабад увеличилось до 19 человек. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, взрыв устроил террорист смертник.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва погибли 15 человек.

Как отмечалось, при взрыве также пострадали 20 человек.

Инцидент произошел на фоне визита в город президента страны Ашрафа Гани. Пока ни одна из группировок официально не взяла не себя ответственность за взрыв.