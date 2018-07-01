ЧМ-2018:Сборные Хорватии и Дании установили рекорд чемпионатов мира - ФОТО - ВИДЕО

В матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 гола встречаются сборные Хорватии и Дании. Встреча в эти минуты проходит в Нижнем Новгороде, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

На 1-й минуте встречи защитник сборной Дании Матиас Занка Йоргенсен вывел вперед свою команду, однако уже через три минуты хорватский форвард Марио Манджукич восстановил равенство в счете. Второй гол был забит на 3-й минуте и 37-й секунде. Никогда прежде в матче чемпионата мира соперники не успевали поразить ворота друг друга быстрее, чем в матче Хорватия - Дания.

Кстати, уже определились трое четвертьфиналистов чемпионата мира. Сборная Франции в сверхрезультативном матче обыграла Аргентину - 4:3. Дубль на свой счет записал Килиан Мбаппе. А сборная Уругвая выиграла у чемпионов Европы-2016 португальцев - 2:1. Тут два гола на счету Эдинсона Кавани.

Сегодня сборная России в серии пенальти прошла Испанию. Основное время завершилось вничью - 1:1.

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