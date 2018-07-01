В Великобритании лопнувший от жары батут убил ребенка
1 июля 2018 23:31 222
На одном из пляжей в Великобритании погибла 4-летняя девочка после того, как из-за 30-градусной жары взорвалась надувная горка-батут, на которой она прыгала, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Инцидент произошел в городе Горлстон-он-Си (британское графство Норфолк).
Как отмечает издание, четырехлетнюю девочку, прыгавшую на аттракционе, подбросило в воздух на высоту 7 метров, после чего она рухнула за землю.
Ребенка госпитализировали, но спасти его жизнь врачам не удалось.
"Я только что видел самую страшную вещь в своей жизни", - сказал один из очевидцев.
Лопнувший батут и всю детскую игровую зону оцепила полиция. Ведется расследование инцидента.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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