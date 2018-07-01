В зоопарке Лондона животных спасают от жары необычным способом - ВИДЕО
1 июля 2018 23:55 209
Для того, чтобы помочь животным перенести аномально высокую температуру воздуха, в Лондонском зоопарке решили давать им необычное мороженое, сообщает CGTN, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Десерт для животных не содержит сахара и представляет собой ледяные шарики из сока с разными добавками. Например, для гориллы и обезьяны сайрими - с семенами, грецкими орехами и нутом.
На кадрах видео заметно, что животным очень нравится такое решение.
Нажмите на видео для просмотра:
1 июля 23:57 184
Андрес Иньеста завершил выступление в сборной Испании
1 июля 23:31 223
В Великобритании лопнувший от жары батут убил ребенка
1 июля 22:47 224
Нападение на французских военных в Мали: пострадали более 30 человек
1 июля 22:28 207
Теракт в Афганистане: число погибших увеличилось до 19
1 июля 22:19 440
Акинфеев после матча с Испанией отправился на допинг-контроль
1 июля 22:15
"Мой Баку": Мистика азербайджанской столицы - ФОТО
1 июля 21:51
Британские ВВС нанесли удар по сирийским военным
-
1 Июл. 17:40 5 557
-
1 Июл. 09:13 4 905
-
1 Июл. 02:42 4 532
-
1 Июл. 07:23 3 935
-
1 Июл. 13:41 3 750