В зоопарке Лондона животных спасают от жары необычным способом - ВИДЕО

1 июля 2018 23:55

Для того, чтобы помочь животным перенести аномально высокую температуру воздуха, в Лондонском зоопарке решили давать им необычное мороженое, сообщает CGTN, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Десерт для животных не содержит сахара и представляет собой ледяные шарики из сока с разными добавками. Например, для гориллы и обезьяны сайрими - с семенами, грецкими орехами и нутом.

На кадрах видео заметно, что животным очень нравится такое решение.

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В зоопарке Лондона животных спасают от жары необычным способом

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