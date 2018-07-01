Андрес Иньеста завершил выступление в сборной Испании

Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста заявил, что матч 1/8 финала чемпионата мира против России стал для него последним в майке национальной команды, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Сегодня был мой последний матч за сборную Испании, - заявил Иньеста. - Завершился прекрасный отрезок, и иногда все заканчивается не так, как тебе хочется".

Иньеста выступал за национальную команду с 2006 года. В ее составе он стал чемпионом мира и дважды чемпионом Европы.

Сборная Испании проиграла в серии послематчевых пенальти России - 1:1 (3:4).

Напомним, что уже известны три сборные, которые вышли в четвертьфинал чемпионата мира: Франция, Уругвай и Россия.