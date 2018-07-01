Андрес Иньеста завершил выступление в сборной Испании
1 июля 2018 23:57 183
Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста заявил, что матч 1/8 финала чемпионата мира против России стал для него последним в майке национальной команды, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"Сегодня был мой последний матч за сборную Испании, - заявил Иньеста. - Завершился прекрасный отрезок, и иногда все заканчивается не так, как тебе хочется".
Иньеста выступал за национальную команду с 2006 года. В ее составе он стал чемпионом мира и дважды чемпионом Европы.
Сборная Испании проиграла в серии послематчевых пенальти России - 1:1 (3:4).
Напомним, что уже известны три сборные, которые вышли в четвертьфинал чемпионата мира: Франция, Уругвай и Россия.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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