В Греции из-за македонской проблемы развалилась левоцентристская партия

Новая левоцентристская партия "Движение перемен" (КИНАЛ) в Греции развалилась из-за разногласий по решению спора о конституционном названии бывшей югославской республики Македония - о выходе из КИНАЛ объявила партия "Потами" ("Река") Ставрос Теодоракиса, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Новая партия была создана на основе ПАСОК - Всегреческого социалистического движения, долгие годы находившегося у власти в Греции. Об образовании новой партии было объявлено лишь в ноябре 2017 года, а в марте этого года прошёл учредительный съезд. В партию вошли ПАСОК, "Потами" ("Река"), Демократические левые ДИМАР, Движение демократов-социалистов КИДИСО бывшего лидера ПАСОК Йоргоса Папандреу и другие. Идеологией входящих в новую партию организаций являются социал-демократия, демократический социализм и социал-либерализм.

Лидером была избрана председатель ПАСОК Фофи Геннимата.

После соглашения о переименовании соседней республики в "Северную Македонию" в партии произошёл раскол - представители "Потами" поддержали соглашении о разрешении давнего спора и обвинили лидера КИНАЛ Геннимату в попытке единолично решать сложные вопросы.

В воскресенье собрание представителей "Потами" проголосовало за выход из КИНАЛ. Предложение Теодоракиса о выходе поддержали 97 членов собрания, против были 16 и 5 воздержались. В заявлении собрания говорится, что решение принято "с уважением к обществу, которое верило в необходимость по-настоящему нового Движения и увидело, что его надежды обмануты".

Осенью пройдёт съезд партии, на котором будут приняты решения по дальнейшей политике.

Лидер "Потами" Теодоракис на собрании заявил, что причины проблем страны кроются в демагогах, которые правили в критические для страны моменты, и в системе, которая укрепляла их. Теодоракис высказался за реформы и поддержал соглашение со Скопье, высказав опасение, что Македония может попасть под влияние РФ или Турции.

"Мы за решение македонской проблемы, потому что, помимо всего, не хотим, чтобы соседняя страна стала плацдармом (президента РФ Владимира) Путина или (президента Турции Тайипа) Эрдогана", - заявил лидер партии. Теодоракис высказался также за пересмотр конституции.

Соглашение по переименованию открывает Македонии путь в НАТО и в Евросоюз.

Политические обозреватели не исключают в дальнейшем союза между правящей партией СИРИЗА и "Потами".

Сейчас в 300-местном греческом парламенте ПАСОК имеет 19 мест, "Потами" - шесть.

Правящая коалиция СИРИЗА и АНЭЛ находится в сложной ситуации - за последние дни покинули два депутата и сейчас у неё 152 места в 300-местном парламенте, лишь на два больше, чем необходимо для принятия решений.

При этом между партиями правящей коалиции есть разногласия как по разрешению македонской проблемы, так и по отделению церкви от государства, а на депутатов АНЭЛ с разных сторон оказывается значительное давление за выход из фракции.