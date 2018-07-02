В Бангладеш разбился тренировочный самолет ВВС

2 июля 2018 06:31

Тренировочный самолет ВВС Бангладеш потерпел крушение в округе Джессор на западе страны, два пилота погибли, сообщает издание Bangla Tribune со ссылкой на отделение вооруженных сил страны по связям с общественностью (ISPR), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Директор ISPR подполковник Аламгир Хоссейн заявил, что самолет K-8W взлетел с базы ВВС для совершения ночных учебных полетов. Крушение произошло около 21.00 по местному времени (18.00 мск).

Хоссейн отметил, что для расследования обстоятельств аварии сформировали специальный комитет.

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