В Бангладеш разбился тренировочный самолет ВВС
2 июля 2018 06:31 162
Тренировочный самолет ВВС Бангладеш потерпел крушение в округе Джессор на западе страны, два пилота погибли, сообщает издание Bangla Tribune со ссылкой на отделение вооруженных сил страны по связям с общественностью (ISPR), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Директор ISPR подполковник Аламгир Хоссейн заявил, что самолет K-8W взлетел с базы ВВС для совершения ночных учебных полетов. Крушение произошло около 21.00 по местному времени (18.00 мск).
Хоссейн отметил, что для расследования обстоятельств аварии сформировали специальный комитет.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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