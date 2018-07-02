Восьмилетний бельгиец закончил школу и поступает в университет

8-летний бельгиец Лоран Симонс, подобно китайской девочке-вундеркинду, окончил среднюю школу в возрасте восьми лет. Он всего за 1,5 года прошел курс обучения рассчитанный на шесть.

Об этом пишет ВВС, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Юный вундеркинд намерен поступать в университет после окончания летних каникул. Он получает предложения от университетов со всего мира.

Лоран имеет коэффициент интеллектуального развития в 145 пунктов.

По словам отца юноши, любимый предмет его сына - это математика. Впрочем на какой факультет будет поступать парень - пока неизвестно. Его родители считают, что это будет математика или физика.

В свободное время мальчик любит решать математические задачи и читать книги по медицине. Он раньше думал стать хирургом или астронавтом, но сейчас размышляет и о компьютерных науках.

Отец Лорана также рассказал, что в раннем детстве парень не любил играть с другими детьми и не интересовался игрушками.

Мы невероятно гордимся сыном. Если он решит завтра стать плотником, для нас это не станет проблемой, главное чтобы он был счастлив, - подчеркнул отец парня.