Трамп прибыл в свой гольф-клуб и попал на чужую свадьбу

2 июля 2018 07:06

Президент США Дональд Трамп прибыл в свой гольф-клуб Trump National Golf Course в Нью-Джерси и оказался на чужой свадьбе, устроив сюрприз молодоженам. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как рассказали изданию, Трамп прилетел на своем вертолете, после чего без предупреждения вошел в зал, где проходила церемония. Американский президент поспешил попозировать для фотографий и пожал руку жениху. Затем он обратился к гостям с призывом беречь молодоженов.

Уходя, Трамп поцеловал невесту в щеку.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az