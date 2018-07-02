Трамп прибыл в свой гольф-клуб и попал на чужую свадьбу
2 июля 2018 07:06 159
Президент США Дональд Трамп прибыл в свой гольф-клуб Trump National Golf Course в Нью-Джерси и оказался на чужой свадьбе, устроив сюрприз молодоженам. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как рассказали изданию, Трамп прилетел на своем вертолете, после чего без предупреждения вошел в зал, где проходила церемония. Американский президент поспешил попозировать для фотографий и пожал руку жениху. Затем он обратился к гостям с призывом беречь молодоженов.
Уходя, Трамп поцеловал невесту в щеку.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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