Летевший в Таджикистан Boeing экстренно приземлился в Москве‍

Самолет авиакомпании Tajik Air, который несколько часов кружил на юго-востоке Подмосковья, совершил экстренную посадку в московском аэропорту Домодедово, следует из данных портала Flightradar24, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Пассажирский самолет Boeing-737, который вылетел из Домодедово в 01.03 мск в город Худжанд в Таджикистане, спустя несколько часов развернулся и кружил над Коломной и Воскресенском.

По данным портала, самолет приземлился в аэропорту.