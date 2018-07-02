Летевший в Таджикистан Boeing экстренно приземлился в Москве
2 июля 2018 07:19 148
Самолет авиакомпании Tajik Air, который несколько часов кружил на юго-востоке Подмосковья, совершил экстренную посадку в московском аэропорту Домодедово, следует из данных портала Flightradar24, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Пассажирский самолет Boeing-737, который вылетел из Домодедово в 01.03 мск в город Худжанд в Таджикистане, спустя несколько часов развернулся и кружил над Коломной и Воскресенском.
По данным портала, самолет приземлился в аэропорту.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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