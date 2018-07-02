Парижский спайдермен, который спас ребенка, стал пожарником - ФОТО

Мигрант из Мали - Мамуду Гассама, который без страховки поднялся по фасаду многоэтажки в Париже, чтобы спасти ребенка, получил работу в команде пожарных.

Об этом сообщили на странице спасательной службы Парижа в соцсети Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"24 сервисных служащих. Мамуду Гассама присоединится к парижской бригаде саперов", - говорится в сообщении.

22-летний Гассама прибыл во Францию нелегально. Несколько месяцев он скитался в поисках заработка, а однажды вечером неожиданно - стал настоящим супер-героем.

Парень заметил четырехлетнего мальчика, который свисал с парапета балкона четвертого этажа здания в 18-м округе столицы Франции. За считанные секунды Гассама поднялся на балкон пятого этажа и спас ребенка от падения.

Мэр Парижа Анн Идальго назвала Гассама "человеком-пауком 18-го округа", отметила его храбрость и добавила, что его действия "стали примером для всех горожан и власти Парижа с удовольствием помогут ему устроиться во Франции".

Утром 28 мая Мамуд Гассама встретился с президентом Франции Эммунауелем Макроном. Глава государства выразил мужчине, у которого нет французских документов, благодарность за храбрый поступок.

После встречи Макрон вручил малийцу, который пришел в Елисейский дворец с братом и подругой, почетную грамоту за храбрость.