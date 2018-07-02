ДТП в Танзании унесло жизни не менее 20 человек
2 июля 2018 08:01 225
По меньшей мере 20 человек погибли и 45 пострадали в результате ДТП с грузовиком и тремя микроавтобусами в Танзании, сообщает местное издание Daily News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным региональной полиции города Мбея, грузовик на большой скорости врезался сначала в один из микроавтобусов сзади, столкнув его в канаву, и потом задел еще два микроавтобуса.
"После того, как два микроавтобуса перевернулись, грузовик тоже потерял курс и упал в канал", - приводит издание слова начальника региональной полиции Мусы Таибу. По его словам, участок дороги, где произошел инцидент, узкий и неровный.
Таибу отметил, что водитель грузовика сбежал с места аварии, полиция начала его поиски.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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