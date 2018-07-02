Евросоюз приступит к процедуре продления санкций против России

Евросоюз начнет в понедельник готовить формальное решение о продлении на полгода санкций против России, получившее политическое одобрение на евросаммите в конце прошлой недели, свидетельствует обнародованная повестка группы советников ЕС по международным отношениям, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В пятницу лидеры ЕС на саммите в Брюсселе после доклада президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель по минским соглашениям приняли политическое решение о продлении санкций. Как заявлял информированный источник в кулуарах саммита, после политического согласования формальная процедура подготовки решения должна начаться уже в понедельник. Окончательно процедура должна быть завершена в срок до 31 июля.

"Россия: проект решения Совета", - говорится в первом пункте повестки к заседанию 2 июля группы советников по международным вопросам (Relex).

ЕС ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их. Лидеры стран-членов ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению минских соглашений. В декабре Совет Евросоюза принял решение о продлении экономических санкций в отношении России до 31 июля 2018 года.

Москва, неоднократно подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений, приняла ответные меры на европейские санкции и взяла курс на замещение импорта.