Трамп обвинил ОПЕК в манипулировании нефтяными ценами
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что мировыми ценами на нефть манипулирует ОПЕК, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
В ответ на вопрос ведущей о том, манипулирует ли кто-либо нефтяными ценами, президент сказал: "ОПЕК, и лучше бы это было прекращено, поскольку мы защищаем те страны, многие из тех стран, которыми ОПЕК манипулирует".
В ответ на вопрос о том, будет ли Вашингтон вводить санкции против тех европейских стран, которые будут продолжать торговые отношения с Ираном, Трамп сказал: "Да, конечно. Мы это сделаем, безусловно".
Как известно, решение Трампа по Ирану рекордно взвинтило цены на нефть. Президент США также пригрозил санкциям другим странам, если они будут помогать Тегерану в разработке ядерного оружия. Также президент США подписал меморандум о введении против Ирана экономических санкций.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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