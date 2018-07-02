Трамп обвинил ОПЕК в манипулировании нефтяными ценами

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что мировыми ценами на нефть манипулирует ОПЕК, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В ответ на вопрос ведущей о том, манипулирует ли кто-либо нефтяными ценами, президент сказал: "ОПЕК, и лучше бы это было прекращено, поскольку мы защищаем те страны, многие из тех стран, которыми ОПЕК манипулирует".

В ответ на вопрос о том, будет ли Вашингтон вводить санкции против тех европейских стран, которые будут продолжать торговые отношения с Ираном, Трамп сказал: "Да, конечно. Мы это сделаем, безусловно".

Как известно, решение Трампа по Ирану рекордно взвинтило цены на нефть. Президент США также пригрозил санкциям другим странам, если они будут помогать Тегерану в разработке ядерного оружия. Также президент США подписал меморандум о введении против Ирана экономических санкций.