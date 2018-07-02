В Австралии запретили одноразовые пакеты

2 июля 2018 07:57

С воскресенья, 1 июля, еще в двух австралийских штатах вступил в силу запрет на использование одноразовых пластиковых пакетов, которых, по данным ООН, каждую минуту в мире используют 10 миллионов . Штрафы за их использование могут достигать 4,6 тысячи долларов. Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на dpa, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Кроме того, использование пакетов запрещено в двух крупных сетях супермаркетов - Coles и IGA.

Штрафы для нарушителей могут достигать 4,6 тысячи долларов. Новый запрет введен в Квинсленде и Западной Австралии.

Теперь почти все территории страны-континента отказались от одноразового пластика, за исключением Нового Южного Уэльса.

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