В Австралии запретили одноразовые пакеты
2 июля 2018 07:57 335
С воскресенья, 1 июля, еще в двух австралийских штатах вступил в силу запрет на использование одноразовых пластиковых пакетов, которых, по данным ООН, каждую минуту в мире используют 10 миллионов . Штрафы за их использование могут достигать 4,6 тысячи долларов. Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на dpa, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Кроме того, использование пакетов запрещено в двух крупных сетях супермаркетов - Coles и IGA.
Штрафы для нарушителей могут достигать 4,6 тысячи долларов. Новый запрет введен в Квинсленде и Западной Австралии.
Теперь почти все территории страны-континента отказались от одноразового пластика, за исключением Нового Южного Уэльса.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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