В Австралии запретили одноразовые пакеты

С воскресенья, 1 июля, еще в двух австралийских штатах вступил в силу запрет на использование одноразовых пластиковых пакетов, которых, по данным ООН, каждую минуту в мире используют 10 миллионов . Штрафы за их использование могут достигать 4,6 тысячи долларов. Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на dpa, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Кроме того, использование пакетов запрещено в двух крупных сетях супермаркетов - Coles и IGA.

Штрафы для нарушителей могут достигать 4,6 тысячи долларов. Новый запрет введен в Квинсленде и Западной Австралии.

Теперь почти все территории страны-континента отказались от одноразового пластика, за исключением Нового Южного Уэльса.