Мексиканского политика убили в день президентских выборов в стране

2 июля 2018 08:15

Мексиканский политик, член Партии труда Флора Ресендис Гонсалес была убита в день президентских и парламентских выборов в Мексике. Об этом сообщает Animal Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщается, неизвестные застрелили Гонсалес возле ее дома. Женщина была госпитализирована, однако позднее скончалась в больнице.

Однопартиец Гонсалес Рехинальдо Сандоваль связал убийство с ее политической деятельностью. По его словам, нападавшие хотели вселить страх в избирателей и парализовать единый день голосования.

Прокуратура начала расследование по факту убийства.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az