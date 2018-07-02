Мексиканского политика убили в день президентских выборов в стране
2 июля 2018 08:15 228
Мексиканский политик, член Партии труда Флора Ресендис Гонсалес была убита в день президентских и парламентских выборов в Мексике. Об этом сообщает Animal Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как сообщается, неизвестные застрелили Гонсалес возле ее дома. Женщина была госпитализирована, однако позднее скончалась в больнице.
Однопартиец Гонсалес Рехинальдо Сандоваль связал убийство с ее политической деятельностью. По его словам, нападавшие хотели вселить страх в избирателей и парализовать единый день голосования.
Прокуратура начала расследование по факту убийства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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