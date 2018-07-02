Глава МВД Германии собрался в отставку

По информации немецких СМИ, глава МВД ФРГ и председатель входящей в правящую в Германии коалицию баварской партии Христианско-социальный союз (ХСС) Хорст Зеехофер намерен покинуть свои посты, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

В воскресенье, 1 июля, вечером телеканал Welt сообщил, что политик заявил о своих намерениях на заседании правления ХСС, посвященном обсуждению разногласий с христианскими демократами Ангелы Меркель по вопросу противодействия нелегальной миграции, передает ТАСС.

Дело в том, что разработанный Зеехофером генеральный план в сфере миграции не нашел поддержки у лидера ХДС Ангелы Меркель. В документе идет речь о запрете на въезд на территорию Германии беженцев, не имеющих при себе удостоверяющих личность документов, а также лиц, которым ранее уже было отказано в предоставлении убежища на территории ФРГ, передает РИА Новости. По замыслу разработчика, данная мера должна быть реализована в одностороннем порядке - без согласования с европейскими соседями. В свою очередь, Ангела Меркель выступает за общеевропейское решение этой проблемы и считает, что предложение лидера ХСС противоречит европейским нормам предоставления убежища и немецкому законодательству.

Хорт Зеехофер заявил на заседании правления ХСС, что не видит возможности перейти к обычной повестке дня в свете ситуации с миграцией, не предпринимая никаких политических действий. "Я не могу нести ответственность за это как министр внутренних дел", - подчеркнул он.