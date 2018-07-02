ЕС предупреждает: США потеряет до $14 млрд

Из-за собственных пошлин на импорт автомобилей из ЕС США могут потерять $13-14 млрд - заявляет Еврокомиссия Вашингтону. Брюссель направил Белому дому письмо, в котором предупреждает о возможных последствиях торгового противостояния, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Торговые пошлины на автомобили и запчасти из ЕС, введением которых пригрозил президент США Дональд Трамп, могут затронуть продукцию на $300 млрд и повлечь за собой ответные меры.



Крупнейшие мировые автопроизводители уже предупредили Трампа о том, что из-за пошлин цены на импортные автомобили в США вырастут на $6 тыс. за каждую единицу. Подорожают и машины местного производства.



Как сообщает Financial Times, 29 июня General Motors заявила администрации Трампа о том, что поднимет цены на свои автомобили на тысячи долларов. Это подорвет конкурентоспособность и приведет к потерям рабочих США.



Немецкий автоконцерн BMW, который экспортирует 70 процентов автомобилей из своего крупнейшего завода в Южной Каролине, также предупредил, что он может сократить инвестиции и рабочие места.

