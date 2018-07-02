В Турции произошло тяжелое ДТП: есть погибшие, десятки раненых

2 июля 2018 10:21

В турецкой провинции Мерсин в результате ДТП, по предварительным данным, погибли трое и получили ранения свыше 30 человек. Об этом пишут в понедельник турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сообщается, что все пострадавшие являются гражданами Сирии.

Согласно данным СМИ, среди пострадавших имеются дети и женщины.

О причине ДТП не сообщается.

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