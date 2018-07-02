Американцы не намерены покидать базу Инджирлик - ПОДРОБНОСТИ
"США не намерены покидать базу Инджирлик".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом в интервью Habertürk заявил командующий американской военной базой в турецкой провинции Инджирлик полковник Дэвид С.Иглин.
"Наше пребывание здесь символизирует желание продолжения многолетнего сотрудничества с Турцией, являющейся нашим союзником и стратегическим партнером. США не планируют покидать Инджирлик", - отметил полковник.
На просьбу журналиста прокомментировать бытующее мнение о том, что база Инджирлик считается центром совершенной 15 июля попытки госпереворота, Дэвид С.Иглин отказался говорить на эту тему.
Отметим, что американская военная база в Инджирлик действует с 1953 года.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
США размещают в Турции ядерное оружие?
-
1 Июл. 17:40 9 064
-
1 Июл. 22:00 7 177
-
1 Июл. 18:22 6 252
-
1 Июл. 17:48 6 136
-
1 Июл. 21:00 5 816