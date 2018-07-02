Американцы не намерены покидать базу Инджирлик - ПОДРОБНОСТИ

2 июля 2018 13:39

"США не намерены покидать базу Инджирлик".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом в интервью Habertürk заявил командующий американской военной базой в турецкой провинции Инджирлик полковник Дэвид С.Иглин. 

"Наше пребывание здесь символизирует желание продолжения многолетнего сотрудничества с Турцией, являющейся нашим союзником и стратегическим партнером. США не планируют покидать Инджирлик", - отметил полковник. 

На просьбу журналиста прокомментировать бытующее мнение о том, что база Инджирлик считается центром совершенной 15 июля попытки госпереворота, Дэвид С.Иглин отказался говорить на эту тему. 

Отметим, что американская военная база в Инджирлик действует с 1953 года.

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