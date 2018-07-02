Машина врезалась в болельщиков, праздновавших победу сборной России - ВИДЕО
Очевидец запечатлел на видео инцидент с участием болельщиков, произошедший в ночь на понедельник, 2 июля, в городе Копейске, расположенном в Челябинской области, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.
Группа мужчин вышла на улицу, чтобы отпраздновать победу сборной России по футболу, одолевшей команду Испании и вышедшую в четвертьфинал ЧМ-2018.
Болельщики решили сыграть в футбол прямо на проезжей части - в тот момент, когда они пасовали друг другу мяч, одного из них сбил автомобиль, пронесшийся на приличной скорости.
Машина чудом не задела остальных праздновавших и скрылась с места ДТП.
По данным СМИ, пострадавший был госпитализирован - у него диагностирован перелом ноги и рваные раны.
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