Российский болельщик попрыгал на патрульной машине в честь победы и «отхватил» - ВИДЕО

В Воронеже обрадованный победой России над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира по футболу болельщик решил излить свои эмоции, забравшись на проезжавшую мимо патрульную полицейскую машину. Снятое очевидцем видео инцидента опубликовал Telegram-канал MDK. На записи видно, что через мгновение после того, как парень раскачал УАЗик и спрыгнул с него, стражи порядка уже избивали его дубинками, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

1 июля сборная России обыграла команду Испании в серии послематчевых пенальти и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Голкипер Игорь Акинфеевотразил два одиннадцатиметровых удара.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

