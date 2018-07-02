Ким Чен Ын поменял лимузин на российскую Lada Priora - ВИДЕО

Ким Чен Ын поменял лимузин на российскую "Ладу-Приору".

В ее салоне северо-корейского лидера застали, когда тот ехал проверять войсковую часть на островах в дальнем районе республики. Может, именно расположение и подтолкнуло Ына выбрать неубиваемый российский автопром, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Хотя в кадр и не попал фирменный значок "Лады", в соцсетях сразу узнали "приору" по обводам кузова, дискам и брендовому болотному цвету.

Отмечают, что лидер Северной Кореи очень комфортно чувствовал себя в машине и это был единственный момент за всю поездку, когда он улыбался.

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