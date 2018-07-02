Сан-Франциско превратился в Сайлент Хилл - ВИДЕО

Небо над Сан-Франциско заволокло дымом и смогом из-за горящих около мегаполиса лесов. Жители города публикуют в соцсетях фотографии с апокалиптическими видами одного из крупнейших городов Калифорнии, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Небо над городом окрасилось в болезненный оранжевый цвет, как отмечается, фотографии сделаны без использования специальных фильтров.

Отмечается, что в окрестностях мегаполиса горят леса, пожары привели к выбросу в атмосферу большого количества дыма и пепла.

Пожары возникли в Калифорнии по естественным причинам из-за установившейся сильной жары, они распространяются по окрестностям из-за сильного ветра.

Напомним, в 2017 году масштабные пожары возникли по вине подростка из Ванкувера, который неосторожно запустил в лесу фейерверк. В итоге выгорело почти 195 квадратных километров леса, популярного у туристов. Суд оштрафовал 15-летнего эмигранта c Украины на 37 млн долларов. Поджигателю предстоит отработать 1920 часов на благо общества и написать 150 писем с извинениями семьям пострадавших от пожара. Имя поджигателя не раскрывается ради безопасности, хотя он признал свою вину.

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