В Сети обсуждают видео массовой драки на курорте - ВИДЕО
2 июля 2018 17:22 191
В Сети появилось видеозапись массовой драки. Ролик выложил на хостинг YouTube пользователь сервиса 1 июля этого года, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Однако официальных подтверждений этого нет.
По версии автора, местом происшествия стало одно из кафе, расположенное в Геленджике.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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