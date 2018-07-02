В Сети обсуждают видео массовой драки на курорте - ВИДЕО

2 июля 2018 17:22

В Сети появилось видеозапись массовой драки. Ролик выложил на хостинг YouTube пользователь сервиса 1 июля этого года, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Однако официальных подтверждений этого нет.

По версии автора, местом происшествия стало одно из кафе, расположенное в Геленджике.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
В Сети обсуждают видео массовой драки на курорте

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az