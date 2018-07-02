В Сети обсуждают видео массовой драки на курорте - ВИДЕО

В Сети появилось видеозапись массовой драки. Ролик выложил на хостинг YouTube пользователь сервиса 1 июля этого года, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Однако официальных подтверждений этого нет.

По версии автора, местом происшествия стало одно из кафе, расположенное в Геленджике.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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