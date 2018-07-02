Пес прыгнул на гремучую змею и пострадал ради хозяйки - ВИДЕО

Золотистый ретривер по кличке Тодд (Todd) спас хозяйку от нападения гремучей змеи. Об этом сообщает KPHO-TV.

Инцидент произошел в американском округе Марикопа, штат Аризона. Владелица питомца Паула Годвин (Paula Godwin) рассказала, что вышла прогуляться с Тоддом и чуть не наступила на змею. Пес, увидев опасность, прыгнул прямо на рептилию, защитив ногу хозяйки от укуса, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Укус пресмыкающегося пришелся в морду Тодда, из-за чего она сильно распухла. Годвин оперативно отвезла собаку в местную ветеринарную больницу, где ей оказали необходимую помощь.

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